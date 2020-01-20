По тревоге в ломбард были стянуты спецслужбы Череповца
Там обнаружен подозрительный чемодан
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Череповецкий ломбард 19 января оцепили спецслужбы. Вызов поступил из ломбарда, расположенного в Индустриальном районе, в 20:10.
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, в ломбарде обнаружили подозрительный чемодан. Работники решили его не открывать самостоятельно, а вызвали ОМОН.
Инцидент произошел в жилом доме №153 по улице Ленина. На место были вызваны все спецслужбы. Чемодан был тщательно обследован специалистами-взрывотехниками. Установлено, что он не взрывоопасен.
На проверку ушло около получаса. Отбой был дан в 20:40.
ИСТОЧНИК KP.RU