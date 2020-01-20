2020-01-20T14:00:42+03:00
Происшествия

По тревоге в ломбард были стянуты спецслужбы Череповца

Там обнаружен подозрительный чемодан
Иван Чухнин
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Череповецкий ломбард 19 января оцепили спецслужбы. Вызов поступил из ломбарда, расположенного в Индустриальном районе, в 20:10.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба Череповца, в ломбарде обнаружили подозрительный чемодан. Работники решили его не открывать самостоятельно, а вызвали ОМОН.

Инцидент произошел в жилом доме №153 по улице Ленина. На место были вызваны все спецслужбы. Чемодан был тщательно обследован специалистами-взрывотехниками. Установлено, что он не взрывоопасен.

На проверку ушло около получаса. Отбой был дан в 20:40.

ИСТОЧНИК KP.RU

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