2020-01-20T11:49:57+03:00
Общество

В Вологде мэр города назначил нового начальника ЖКХ

Андрей Макаровский ушел в "Вологдагортеплосеть"
Иван Чухнин
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Слева - Алексей Шумилов.Слева - Алексей Шумилов.Фото: администрация города Вологды
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На странице в соцсети Мэр Вологды Сергей Воропанов сообщил, что прибегнул к кадровой перестановке в управленческом блоке, отвечающем за сферу ЖКХ, из-за огромного количества замечаний к работе этого департамента. "Слишком много замечаний по работе ведомства,"- пояснил Сергей Александрович.

Исполнять обязанности руководителя с сегодняшнего дня будет Алексей Шумилов. Он более года работал заместителем начальника департамента.

"Ставлю перед Алексеем Александровичем сложную задачу - сформировать команду заинтересованных в развитии города, ответственных за свое дело людей. Решения о любых изменениях в благоустройстве Вологды должны приниматься по согласованию с общественностью. В ближайшее время прошу встретиться со всеми председателями комитетов ТОС и обсудить летнюю кампанию по ремонту объектов и озеленению города», - пишет Сергей Воропанов.

Андрей Макаровский занимал пост начальника Департамента городского хозяйства с 3 октября 2018 года как и. о. руководителя и с ноября 2019 года как руководитель. Сейчас Андрей Александрович назначен на должность гендиректора компании «Вологдагортеплосеть».

ИСТОЧНИК KP.RU

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