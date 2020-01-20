2020-01-20T11:39:13+03:00
Происшествия

Два подростка 14 и 13 лет погибли под КамАЗом

Завершено расследование
Иван Чухнин
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Мальчики на скутере погибли под КамАЗом в Вологде 20 июня 2019 года.

Трагедия случилась на улице Московской. Фотографии с места трагедии потрясли город.Два подростка 14 и 13 лет ехали на скутере IRВIS. Они выехали на обочину, обоняя идущий грузовик. Но затем мальчик, управляющий мопедом, не справился суправлением. IRBIS занесло на пыльной обочине, подростки оказались под колесами КамАЗа.

Оба мальчика погибли на месте. 22 июня было возбуждено уголовное дело.

Расследование показало, что виноват был погибший подросток. У него не было водительского удостоверения, кроме того, он грубо нарушил правила дорожного движения.

В действиях водителя КамАЗа нарушений ПДД следствием не установлено. Уголовное дело былло прекращено в связи с гибелью виновника ДТП, сообщает региональное СУ СК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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