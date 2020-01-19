В Череповце на зебре иномарка сбила школьницу

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:18:14+03:00

ЧП произошло на улице Ленина в минувшую субботу около 6 вечера

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В Череповце Форд Фокус сбил школьницу на улице Ленина. ДТП произошло у дома №1 на нерегулируемом пешеходном переходе. 42-летний водитель иномарки не пропустил 14-летнюю школьницу. В результате, девушка получила травмы, но обошлось без госпитализации. Ей придется пройти курс лечения, сообщили медики.

ЧП случилось 18 января, в 17.50. Водитель иномарки был трезв, сообщила начальник отделения пропаганды областного Управления Госавтоинспекции Ирина Трусова.

ИСТОЧНИК KP.RU