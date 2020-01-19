2020-01-19T19:06:31+03:00
Общество

Губернатор Вологодчины отказался от купания в общественной иордани

Вместе с друзьями глава региона выбрал искусственную купель
Евдокия САХАРОВА
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Губернатор Вологодчины принял крещение 2020.Видео предоставила пресс-служба губернатора

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Губернатор Вологодской области окунулся в купель с освященной водой. Из-за необычайно теплой погоды от проруби Олег Кувшинников отказался. Выход на лед в Вологде запрещен. Единственная работающая купель оказалась возле Спасо-Прилуцкого монастыря. Там толщина льда составила безопасные 20 см. В соцсетях глава региона выложил видео с своим омовением.

«С Крещением, друзья! В связи с такой аномально теплой погодой не рискнул зайти в иордань. Выход на лед по-прежнему запрещен. Вместе с друзьями окунулись в купель с освященной водой. Всем здоровья, счастья и благополучия!», - написал Олег Кувшинников.

Глава района выбрал вторую в районе иордань - на святом источнике в Голубково. В Крещенскую ночь после водосвятного молебна Сергей Жестянников по традиции окунулся в ледяную воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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