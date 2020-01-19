Губернатор Вологодчины отказался от купания в общественной иордани
Губернатор Вологодчины принял крещение 2020.Видео предоставила пресс-служба губернатора
Губернатор Вологодской области окунулся в купель с освященной водой. Из-за необычайно теплой погоды от проруби Олег Кувшинников отказался. Выход на лед в Вологде запрещен. Единственная работающая купель оказалась возле Спасо-Прилуцкого монастыря. Там толщина льда составила безопасные 20 см. В соцсетях глава региона выложил видео с своим омовением.
«С Крещением, друзья! В связи с такой аномально теплой погодой не рискнул зайти в иордань. Выход на лед по-прежнему запрещен. Вместе с друзьями окунулись в купель с освященной водой. Всем здоровья, счастья и благополучия!», - написал Олег Кувшинников.
Глава района выбрал вторую в районе иордань - на святом источнике в Голубково. В Крещенскую ночь после водосвятного молебна Сергей Жестянников по традиции окунулся в ледяную воду.
ИСТОЧНИК KP.RU