2020-01-19T15:04:58+03:00
Общество

Пенсионеры Вологды сыграют в психологическую игру

В центре "Забота" пройдет интеллектуальный вечер-игра для людей старшего поколения "Следствие ведут знатоки"
Евдокия САХАРОВА
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В центре "Забота" для пенсионеров проведут психологическую интеллектуальную игру "Следствие ведут знатоки". Мероприятие организовал магистр интеллектуальных игр профессиональный игрок в "Мафию" Николай Тютерев и руководитель разных кружков учреждения Галина Постникова.

В "Заботе" проходит множество интересных встреч и кружков. На мероприятие приглашаются все интересующиеся. Игра состоится 28 января в 18:00 в бывшем Доме офицеров на улице Марии Ульяновой, 6, кабинет №6. Необходимо записаться в группе в соцсети "ВКонтакте" центра "Забота".

Перед ее началом ведущий объяснит участникам правила игры и раздаст маски. Во время мероприятия для участников будет организована музыкальная пауза и чаепитие, сообщают в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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