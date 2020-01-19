Иномарка в Вологде протаранила автомобиль с 12-летний школьником

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В автомобиле, попавшем в аварию 18 января в Вологде, пострадал школьник. ДТП произошло в 17:55 у дома №27 на улице Чехова.

Как сообщает отдел ГИБДД Вологды, автомобиль «Шкода Фабия» под управлением 40-летнего мужчины, совершал разворот. Он не предоставил преимущество ехавшему в сторону Мира «Рено Логан», которым управлял 47-летний местный житель. В результате столкновения травму получил 12-летний пассажир «Шкоды». Врачи назначили ему амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU