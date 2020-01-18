В Вологде вспыхнул башенный кран

18 Янв. 2020 2020-01-18T18:51:10+03:00

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В областной столице произошел пожар в электрощитовой кабине строительного крана, установленного на ул. Медуницинской, 2. ЧП произошло в минувшую пятницу в 9 утра. Пожарные прибыли на место через 3 минуты, еще через 8 пламя было потушено. 15 человек личного состава и 6 единиц техники было задействовано в операции.

Пресс-служба регионального Управления МЧС России сообщила, что пламя закоптило кабину и повредило изоляцию. Причина возгорания назвали короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU