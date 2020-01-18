2020-01-18T18:51:10+03:00
Происшествия

В Вологде вспыхнул башенный кран

ЧП произошло на стройплощадке дома по адресу Медуницинская, 2
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: ГУ МЧС по Вологодской области
Изменить размер текста:

В областной столице произошел пожар в электрощитовой кабине строительного крана, установленного на ул. Медуницинской, 2. ЧП произошло в минувшую пятницу в 9 утра. Пожарные прибыли на место через 3 минуты, еще через 8 пламя было потушено. 15 человек личного состава и 6 единиц техники было задействовано в операции.

Пресс-служба регионального Управления МЧС России сообщила, что пламя закоптило кабину и повредило изоляцию. Причина возгорания назвали короткое замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде вспыхнул башенный кран
В Вологде прикрыли вокзальную точку шавермейстера
В Череповце памятник купцу вновь лишился книги
На трассе А-114 пьяный водитель грузовика врезался в два других
В Вологде в школе №24 дети нашли в котлете проволоку
Вологодские следователи занялись ЧП в школе: бойцовская собака искусала малышей
В Череповце ГИМС сменило реквизиты
В школе Вытегры бойцовская собака покусала шестерых младшеклассников
Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»
В Вологде меценат начал ремонт старинного дома
В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов
Харовчанка пырнула любимого в артерию
В Молочном опасный водитель скрывался в авто от полиции
"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1
В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес
Молодой череповчанин фиктивно прописал у себя 8 мигрантов
В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек
В Череповце откроют бесплатную школу диджеев, чтобы снизить преступность
Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду
В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку
В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру
Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге