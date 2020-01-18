2020-01-18T18:33:40+03:00
Общество

В Вологде прикрыли вокзальную точку шавермейстера

Торговую точку с шавермой на площади Бабушкина закрыл Роспотребнадзор
Евдокия САХАРОВА
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В Вологде Роспотребнадзор временно закрыл точку продажи шавермы около вокзала на площади Бабушкина. Прокурорской проверкой были выявлены нарушения. Владелец не заключил трудовой договор с работником, за что был оштрафован на 5 тысяч рублей. Материалы проверки направили в региональное Управление Роспотребнадзора, на основании них составили протокол об административном правонарушении в отношении ИП.

Вологодский городской суд принял решение привлечь предпринимателя к ответственности по ст.6.6 КоАП РФ. Точка не будет работать до устранения выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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