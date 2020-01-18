На трассе А-114 пьяный водитель грузовика врезался в два других

18 Янв. 2020 2020-01-18T16:39:31+03:00

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Страшное ДТП с тремя грузовиками произошло вечером 14 января на 193 км трассы А-114 Вологда - Новая Ладога. ГИБДД по Череповецкому району сообщила, что сильно пьяный 49-летний житель Ленинградской области за рулем Вольво с прицепом, при выезде с обочины на главную дорогу столкнулся с большегрузом DAF, двигавшемся попутно.

Удар был такой силы, что DAF вылетел на встречную полосу. За ним ехал другой большегруз Вольво, за рулем которого сидел житель Шекснинского района. Несмотря на применение экстренного торможения, избежать столкновения не удалось.

Машины оказались серьезно повреждены. У виновника аварии зафиксировали 1,360 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в 8 раз больше нормы. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления всеми видами транспорта до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU