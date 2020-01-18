2020-01-18T16:39:31+03:00
Происшествия

На трассе А-114 пьяный водитель грузовика врезался в два других

ДТП произошло на 193 километре трассы Вологда-Новая Ладога
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Страшное ДТП с тремя грузовиками произошло вечером 14 января на 193 км трассы А-114 Вологда - Новая Ладога. ГИБДД по Череповецкому району сообщила, что сильно пьяный 49-летний житель Ленинградской области за рулем Вольво с прицепом, при выезде с обочины на главную дорогу столкнулся с большегрузом DAF, двигавшемся попутно.

Удар был такой силы, что DAF вылетел на встречную полосу. За ним ехал другой большегруз Вольво, за рулем которого сидел житель Шекснинского района. Несмотря на применение экстренного торможения, избежать столкновения не удалось.

Машины оказались серьезно повреждены. У виновника аварии зафиксировали 1,360 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе, что в 8 раз больше нормы. Водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления всеми видами транспорта до 2 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Вологде вспыхнул башенный кран
В Вологде прикрыли вокзальную точку шавермейстера
В Череповце памятник купцу вновь лишился книги
На трассе А-114 пьяный водитель грузовика врезался в два других
В Вологде в школе №24 дети нашли в котлете проволоку
Вологодские следователи занялись ЧП в школе: бойцовская собака искусала малышей
В Череповце ГИМС сменило реквизиты
В школе Вытегры бойцовская собака покусала шестерых младшеклассников
Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»
В Вологде меценат начал ремонт старинного дома
В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов
Харовчанка пырнула любимого в артерию
В Молочном опасный водитель скрывался в авто от полиции
"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1
В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес
Молодой череповчанин фиктивно прописал у себя 8 мигрантов
В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек
В Череповце откроют бесплатную школу диджеев, чтобы снизить преступность
Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду
В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку
В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру
Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге