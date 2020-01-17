В Вологде в школе №24 дети нашли в котлете проволоку

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:59:14+03:00

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В областной столице ребенок во время обеда в школе обнаружил в своей котлете металлическую проволоку. Питание в заведении организовывает МАУ «Центр социального питания». Прокуратура инициировала проверку, по результатам которой в организации выявлены нарушения санитарного законодательства.

У подрядчика не соблюдались требования к отбору и хранению суточных проб, не осуществлялась оценка качества каждой партии приготовляемых блюд на пищеблоке в журнале «бракеража готовой кулинарной продукции», на момент проверки 13.01.2020 имелась не промаркированная емкость для хранения и использования пищевых продуктов, — сообщает прокуратура Вологды.

Материалы проверки отправились в Роспотребнадзор. Виновных надеются привлечь к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU