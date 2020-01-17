В Череповце ГИМС сменило реквизиты

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:37:50+03:00

Инспекторское отделение госинспекция по маломерным судам в городе металлургов переехало на другой адрес

Изменить размер текста: A A

В городе металлургов центр ГИМС предупреждает горожан об изменении реквизитов организации. Инспекторское отделение Череповца госинспекции по маломерным судам переехало с Парковой, 9 на Пионерскую, 5 в здание главного управления МЧС у заводоуправления ФМК, с левой стороны.

Телефоны тоже сменились - за консультацией по dопросам регистрации судов нужно обращаться по номеру 44-76-06, по аттестации, замене удостоверений - 44-14-26, по техосвидетельствованию - 51-12-28.

ИСТОЧНИК KP.RU