2020-01-17T18:37:50+03:00
Общество

В Череповце ГИМС сменило реквизиты

Инспекторское отделение госинспекция по маломерным судам в городе металлургов переехало на другой адрес
Евдокия САХАРОВА
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В городе металлургов центр ГИМС предупреждает горожан об изменении реквизитов организации. Инспекторское отделение Череповца госинспекции по маломерным судам переехало с Парковой, 9 на Пионерскую, 5 в здание главного управления МЧС у заводоуправления ФМК, с левой стороны.

Телефоны тоже сменились - за консультацией по dопросам регистрации судов нужно обращаться по номеру 44-76-06, по аттестации, замене удостоверений - 44-14-26, по техосвидетельствованию - 51-12-28.

ИСТОЧНИК KP.RU

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