Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:35:59+03:00

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В Вологодской области объявлен творческий конкурс для детей от 7 до 18 лет. V ежегодный конкурс «Страницы Родины моей!» организован «Вологдареставрацией» совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Участникам предлагается написать сочинение или эссе, посвященное объектам культурного наследия Вологодской области или специалистам в области архитектуры, реставрации и археологии, меценатам и музейным работникам.

Будет несколько возрастных групп, победителей каждой отметят дипломами и памятными ценными призами. Лауреатов в номинациях «Меценат», «Реставратор», «Хранитель» отметят специальными подарками. Сочинения принимаются до 3 апреля 2020 года на ул. Герцена, 37, каб. 5, в электронном виде и объемом не более 5 листов А4. Скачать положение можно по ссылке. Справки по телефону 8 (8172) 72-43-78 или электронной почте media@vologdarestoration.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU