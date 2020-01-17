2020-01-17T17:35:59+03:00
Общество

Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»

Детям предлагается написать произведение, посвященное объектам культурного наследия Вологодской области или специалистам в области архитектуры, реставрации и археологии, меценатам и музейным работникам
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--
Изменить размер текста:

В Вологодской области объявлен творческий конкурс для детей от 7 до 18 лет. V ежегодный конкурс «Страницы Родины моей!» организован «Вологдареставрацией» совместно с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодской области. Участникам предлагается написать сочинение или эссе, посвященное объектам культурного наследия Вологодской области или специалистам в области архитектуры, реставрации и археологии, меценатам и музейным работникам.

Будет несколько возрастных групп, победителей каждой отметят дипломами и памятными ценными призами. Лауреатов в номинациях «Меценат», «Реставратор», «Хранитель» отметят специальными подарками. Сочинения принимаются до 3 апреля 2020 года на ул. Герцена, 37, каб. 5, в электронном виде и объемом не более 5 листов А4. Скачать положение можно по ссылке. Справки по телефону 8 (8172) 72-43-78 или электронной почте media@vologdarestoration.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школе Вытегры бойцовская собака покусала шестерых младшеклассников
Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»
В Вологде меценат начал ремонт старинного дома
В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов
Харовчанка пырнула любимого в артерию
В Молочном опасный водитель скрывался в авто от полиции
"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1
В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес
Молодой череповчанин фиктивно прописал у себя 8 мигрантов
В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек
В Череповце откроют бесплатную школу диджеев, чтобы снизить преступность
Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду
В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку
В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру
Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге