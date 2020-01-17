2020-01-17T16:39:19+03:00
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В Вологде меценат начал ремонт старинного дома

Команда реставраторов собирается восстановить объект культурного наследия федерального значения - Дом Засецких
Евдокия САХАРОВА
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Ленинградская, 12Ленинградская, 12Фото: cultinfo.ru
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Самое старое сохранившееся деревянное строение в Вологде начали реставрировать. Дом Засецких на Ленинградской,12, 1780-х годов постройки - памятник деревянной архитектуры федерального значения. Дом взял в аренду на 49 лет известный меценат Герман Якимов. Филантроп стал знаменит в городе благодаря его работе над дворянской усадьбой Дружинина на ул. Мальцева 18, Домом купца Черноглазова по ул. Чернышевского 17 и Домом Извощикова по ул. Чернышевского 5. Бизнесмен работает над восстановлением культурного наследия вместе с компанией «Вологодские реставраторы».

Начальник Управления культуры и историко-культурного наследия Вологды Елена Доможирова заявила, что для Вологды чрезвычайно важно сохранить городскую историческую среду, важно, что остались люди, которые заинтересованы восстановлении историко-культурного наследия. Областная столица туристический город и необходимо беречь древности. Администрация Вологды поддерживает подобные начинания, а в скором времени в издательстве «Древности Севера» выйдет книга о памятниках истории культуры Вологды.

Сейчас реставраторы оценивают фронт работ. Здание пустовало десятилетие, пошли разрушения, но в доме сохранились изразцовые печи, части отделки и лестница. Специалисты по максимуму постараются оставить оригинальные материалы. Восстановление дома потребует от 3 до 5 лет, потом там планируют открыть музей.

Другие собственники тоже следуют примеру Якимова: реставрационные работы идут сейчас в зданиях на ул. Кирова 17, Чернышевского 56, Ветошкина 3, Благовещенской 20. К сожалению, многие заброшенные памятники деревянной архитектуры продолжают сгорать от рук неизвестных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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