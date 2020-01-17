2020-01-17T15:51:37+03:00
Общество

В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов

Коммуникации готовят к приезду троллейбусов из Москвы
Евдокия САХАРОВА
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Специалисты проинспектировали контактную сеть троллейбусов Вологды. Она была бесплатно передана компанией «Транс-Альфа» в декабре 2019 года. Большая часть оборудования находится в рабочем состоянии. Эксперты начали свою работу 25 декабря и проверили более 52 км сетей, порядка 1000 опор контактной сети и 8 тяговых подстанций.

Лишь 2% элементов неисправны. Теперь имущественный комплекс контактной сети будет находиться в оперативном управлении МУП «ПАТП-1», которое и будет содержать сеть. 15 троллейбусов б/у, переданных безвозмездно Москвой, выведут во второй половине года на улицы Вологды. На данный момент действует лишь один троллейбусный маршрут №4. Пока власти планируют вернуть еще один. Общественный транспорт критически важен для города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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