В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов

17 Янв. 2020 2020-01-17T15:51:37+03:00

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Специалисты проинспектировали контактную сеть троллейбусов Вологды. Она была бесплатно передана компанией «Транс-Альфа» в декабре 2019 года. Большая часть оборудования находится в рабочем состоянии. Эксперты начали свою работу 25 декабря и проверили более 52 км сетей, порядка 1000 опор контактной сети и 8 тяговых подстанций.

Лишь 2% элементов неисправны. Теперь имущественный комплекс контактной сети будет находиться в оперативном управлении МУП «ПАТП-1», которое и будет содержать сеть. 15 троллейбусов б/у, переданных безвозмездно Москвой, выведут во второй половине года на улицы Вологды. На данный момент действует лишь один троллейбусный маршрут №4. Пока власти планируют вернуть еще один. Общественный транспорт критически важен для города.

ИСТОЧНИК KP.RU