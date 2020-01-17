2020-01-17T16:19:06+03:00
Происшествия

Харовчанка пырнула любимого в артерию

У влюбленных произошел конфликт и пьяная женщина нанесла удар ножом по бедру, лежащего на диване мужчины
Евдокия САХАРОВА
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Задержана подозреваемая в причинении ножевого ранения сожителю.По версии следствия, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения женщина в ходе ссоры нанесла лежащему на диване в гостиной мужчине один удар ножом в бедро левой ноги, причинив колото-резаную рану, от которой он вскоре скончался на месте происшествия.

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На 33-летнюю харовчанку завели уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла 16 января 2020 года. В квартире дома на улице Ленина в Харовске обнаружен труп 36-летнего мужчины со следами сильного кровотечения из бедра левой ноги. Кроме того, был найден нож - возможное орудие убийства.

Молодую сожительницу погибшего задержали. Следователи считают, что у пары произошла ссора днем ранее, так что женщина затаила обиду. Позже, выпив и внезапно вспомнив конфликт, она в порыве ненависти нанесла ранение лежащему на диване мужчине. Когда женщина увидела сильное кровотечение, то вызвала скорую, но спасти пострадавшего не смогли.

«Указанное преступление наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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