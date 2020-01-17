2020-01-17T14:29:56+03:00
Происшествия

В Молочном опасный водитель скрывался в авто от полиции

Погоня произошла в ночь с 16 на 17 января. Мужчина ездил по улицам зигзагами, а потом принял решение заблокировать двери
Евдокия САХАРОВА
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Росгвардейцы села Молочное заметили неадекватного водителя: мужчина на автомобиле ВАЗ 2110 с выключенными фарами задевая обочину вихлял с одной полосы на другую. Легковушка создавала аварийную обстановку на дороге, поэтому было принято решение задержать машину. Нарушитель остановился, но документы давать отказывался и вообще заблокировал двери. В какой-то момент он осознал, что находится в безвыходной ситуации, и решил признаться правоохранителям, что на самом деле сильно пьян.

ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу. За рулем бешеной десятки находился 20-летний вологжанин, которого уже привлекали к ответственности за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Опасного водителя передали прибывшему экипажу ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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