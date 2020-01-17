В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес
ЧП произошло в 4 часа дня. На пересечении с Октябрьским проспектом в городе металлургов столкнулся микроавтобус и автомобиль Daewoo
Вести.рф
Изменить размер текста:
В Череповце в минувший четверг произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась в 4 часа дня на пересечении Монтклер и Октябрьского проспекта. Микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Daewoo и упал от удара на бок. Daewoo откатился. Водитель Mercedes не успел среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Детали происшествия устанавливаются. На машинах стояли видеорегистраторы.
ГИБДД сообщила, что в дорожном происшествии никто не пострадал.
В центре Череповца перевернулся микроавтобус.Автор ВЕСТИ35.РФ
ИСТОЧНИК KP.RU