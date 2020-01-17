2020-01-17T14:10:46+03:00
Происшествия

В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес

ЧП произошло в 4 часа дня. На пересечении с Октябрьским проспектом в городе металлургов столкнулся микроавтобус и автомобиль Daewoo
Евдокия САХАРОВА
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Вести.рфВести.рф
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В Череповце в минувший четверг произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась в 4 часа дня на пересечении Монтклер и Октябрьского проспекта. Микроавтобус Mercedes столкнулся с автомобилем Daewoo и упал от удара на бок. Daewoo откатился. Водитель Mercedes не успел среагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Детали происшествия устанавливаются. На машинах стояли видеорегистраторы.

ГИБДД сообщила, что в дорожном происшествии никто не пострадал.

В центре Череповца перевернулся микроавтобус.Автор ВЕСТИ35.РФ

ИСТОЧНИК KP.RU

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