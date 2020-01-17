"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1
Отыграться она сможет 23 января в Москве
Череповчане жаждут реванша в ближайшей встрече.
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В Череповце московский «Спартак» сразился с череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В овертайме он одержал победу.
У "Спартака" забросили шайбу Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш. За череповчан смог ответить лишь Никита Макеев. В итоге встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В следующем матче «Северсталь» встретится со «Спартаком» в Москве, 23 января.
ИСТОЧНИК KP.RU