2020-01-17T14:13:42+03:00
Спорт

"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1

Отыграться она сможет 23 января в Москве
Иван Чухнин
Поделиться:
Череповчане жаждут реванша в ближайшей встрече.Череповчане жаждут реванша в ближайшей встрече.
Изменить размер текста:

В Череповце московский «Спартак» сразился с череповецкой "Северсталью" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В овертайме он одержал победу.

У "Спартака" забросили шайбу Робин Ганзл и Каспарс Даугавиньш. За череповчан смог ответить лишь Никита Макеев. В итоге встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В следующем матче «Северсталь» встретится со «Спартаком» в Москве, 23 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школе Вытегры бойцовская собака покусала шестерых младшеклассников
Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»
В Вологде меценат начал ремонт старинного дома
В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов
Харовчанка пырнула любимого в артерию
В Молочном опасный водитель скрывался в авто от полиции
"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1
В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес
Молодой череповчанин фиктивно прописал у себя 8 мигрантов
В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек
В Череповце откроют бесплатную школу диджеев, чтобы снизить преступность
Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду
В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку
В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру
Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге