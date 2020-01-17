2020-01-17T13:59:23+03:00
Общество

Молодой череповчанин фиктивно прописал у себя 8 мигрантов

Ему грозит реальный срок
Иван Чухнин
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В Череповце выявили злостного нарушителя российского законодательства иностранцами и гражданином России. Проходил профилактический рейд сотрудников полиции. В ходе его выяснилось, что в одной из квартир на Октябрьском проспекте фиктивно зарегистрированы иностранные граждане.

Собственником жилья является 25-летний юноша. Именно он в течение 2019 года прописал у себя восемь мигрантов, которые там не проживали. Молодой человек сообщил, что плату за регистрацию он не брал.

В отношении череповчанина было возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ (Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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