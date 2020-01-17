В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек

17 Янв. 2020 2020-01-17T13:50:43+03:00

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С 18 января в Вологде несколько школ начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников - №№ 5, 17, 18, 25, 26, 30 и 35. Другие начнут до 31 января включительно.

При этом в большинстве школ прием ведется по территориальному принципу, то есть в первую очередь принимаются заявления от семей, проживающих на закрепленной за школой территории. Этот прием идет до 30 июня.

Лишь с 1 июля, если места останутся, будут приниматься заявления родителей детей, не проживающим на закрепленной территории.

В целом прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября.

Как сообщила начальник Управления образования Администрации города Вологды Ирина Гуляева, за двумя школами - № 1 с изучением английского языка и гимназией № 2 - закреплены все улицы города Вологды. Это значит, что подать заявление в первый класс могут семьи, проживающие в любом микрорайоне.

Всего будут открыты 178 первых классов: 160 для обычных детей и 18 - для детей с ОВЗ.

В прошлом году было открыто на 9 классов меньше. Но, возможно, количество первых классов будет увеличено. Это связано с тем, что в городе количество детей-первоклашек растет.

Кстати, по новым правилам, братьям и сестрам разрешается учиться в одной школе.

«На практике это будет применяться в школах так же, как и для учеников-льготников. Т. е. родители, которые хотят, чтоб их дети учились в одной школе, подают заявление вне основной очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU