2020-01-17T13:50:43+03:00
Общество

В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек

В правилах приема появились изменения
Иван Чухнин
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 18 января в Вологде несколько школ начнут принимать заявления от родителей будущих первоклассников - №№ 5, 17, 18, 25, 26, 30 и 35. Другие начнут до 31 января включительно.

При этом в большинстве школ прием ведется по территориальному принципу, то есть в первую очередь принимаются заявления от семей, проживающих на закрепленной за школой территории. Этот прием идет до 30 июня.

Лишь с 1 июля, если места останутся, будут приниматься заявления родителей детей, не проживающим на закрепленной территории.

В целом прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября.

Как сообщила начальник Управления образования Администрации города Вологды Ирина Гуляева, за двумя школами - № 1 с изучением английского языка и гимназией № 2 - закреплены все улицы города Вологды. Это значит, что подать заявление в первый класс могут семьи, проживающие в любом микрорайоне.

Всего будут открыты 178 первых классов: 160 для обычных детей и 18 - для детей с ОВЗ.

В прошлом году было открыто на 9 классов меньше. Но, возможно, количество первых классов будет увеличено. Это связано с тем, что в городе количество детей-первоклашек растет.

Кстати, по новым правилам, братьям и сестрам разрешается учиться в одной школе.

«На практике это будет применяться в школах так же, как и для учеников-льготников. Т. е. родители, которые хотят, чтоб их дети учились в одной школе, подают заявление вне основной очереди.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В школе Вытегры бойцовская собака покусала шестерых младшеклассников
Школьникам Вологодчины объявлен конкурс «Страницы Родины моей!»
В Вологде меценат начал ремонт старинного дома
В Вологде эксперты обследовали контактную сеть троллейбусов
Харовчанка пырнула любимого в артерию
В Молочном опасный водитель скрывался в авто от полиции
"Северсталь" проиграла московскому "Спартаку" со счетом 2:1
В Череповце на улице Монтклер перевернулся Мерседес
Молодой череповчанин фиктивно прописал у себя 8 мигрантов
В Вологде начинается прием завлений родителей будущих первоклашек
В Череповце откроют бесплатную школу диджеев, чтобы снизить преступность
Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду
В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку
В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру
Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге