2020-01-17T13:27:24+03:00
Общество

В Череповце откроют бесплатную школу диджеев, чтобы снизить преступность

Мэр города металлургов Вадим Германов обсудил подростковую преступность на отчетном заседании УМВД
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце боятся подростковой преступности. Только 30% школьников заняты в секциях и имеют хобби. По мнению мэра Вадима Германова, это очень маленький процент, а неустроенные дети пойдут сбиваться в банды. Об этом он сегодня сообщил на отчетном заседании УМВД.

Начальник УМВД по Череповцу Артём Суманеев считает, что бесплатный досуг для молодежи снизит преступность. Было решено построить в 2020 году ФОК в Зашекснинском районе, а Молодежный центр подал идею открыть школу диджеев, ребята очень любят музыку. Оборудование уже закупается.

За 2019 год подростковая преступность выросла на 9%. От общего объема преступлений в Череповце это 6,9%, что выше среднего по России. 19 подростков попали в следственный изолятор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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