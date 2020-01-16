Родители детей, бросавших на иномарку перчатки с водой, заплатят по суду

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:32:17+03:00

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В Череповце суд рассмотрел необычное дело: дети повредили авто, бросая с балкона перчатки с водой. Расплачиваться будут их родители: 31 тысячу рублей они выплатят за ремонт иномарки. Согласно материалов дела, происшестве случилось в декабре 2018 года у дома на улице Любецкая, 17.

Трое подростков развлекались, бросая с балкона квартиры резиновые перчатки, наполненные водой.

С высоты перчатки падали на стоявший внизу автомобиль «Шевроле Авео». Владелец иномарки обратился в Череповецкий городской суд. Он потребовал возмещение ущерба к родителям подростков. В смету вошли: стоимость восстановительного ремонта, расходы по оценке ущерба, расходы по оплате государственной пошлины и юридические расходы.

Как сообщает пресс-служба судов, суд частично удовлетворил иск мужчины и взыскал с ответчиков 31 320 рублей материального ущерба и прочих расходов.

Родители детей пытались доказать, что вина именно их детей в причинении ущерба отсутствовала и не была доказана. С такими доводами вышестоящий суд не согласился, он оставил решение без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU