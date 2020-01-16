В вологодском роддоме заведующая лабораторией объявила голодовку

16 Янв. 2020 2020-01-16T16:59:14+03:00

У некоторых сотрудников упала зарплата почти в два раза

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В клинико-диагностической лаборатории роддома, что на улице Пирогова, ночует заведующая. Этот факт подтвердили в областном департаменте здравоохранения.

Голодовка объявлена из-за резкого снижения зарплаты сотрудникам - после внутреннего приказа, изданного в июле 2019 года, зарплаты некоторых сотрудников уменьшились практически в два раза. Между тем количество работы только увеличивалось. Об этом сообщает портал Newsvo.

Работники попытались искать справедливости в городском суде, но тот встал на сторону администрации роддома.

Заведующая лабораторией Любовь Васильева сообщила, что после суда работать стало невыносимо: проводятся изматывающие проверки, озвучиваются придирки...

Чтобы обратить внимание на проблемы небольшого коллектива, врач и объявила голодовку. С 15 января Любовь Николаевна пьет только воду и ночует на рабочем месте.

На наш запрос в департамент здравоохранения пришел официальный ответ: "В департамент здравоохранения области поступило заявление от сотрудницы Вологодского городского родильного дома, в котором она выразила несогласие с установленной руководителем учреждения заработной платой за выполняемый объем работ. По заявлению медицинского работника департамент проводит проверку. По результатам проверки будет дана оценка доводам заявителя..."

Как стало известно, в конце рабочего дня 16 января представители департамента выехали в роддом, чтобы встретиться с коллективом лаборатории и руководством, лично с Любовью Васильевой. Какие-либо выводы последуют уже завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU