2020-01-16T15:34:53+03:00
Общество

В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями

Любовь к красоте довела клиентку до больницы
Иван Чухнин
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Желание лучше выглядеть довело вологжанку до больницы. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, в Вытегре 31-летняя предпринимательница с октября по май 2018 года в своей парикмахерской оказывала услуги по медицинской косметологии.

Причем выполняла работы по наведению красоты работница, которая не имела медицинского образования и необходимых знаний. На некоторые услуги у салона просто не было лицензии. Например, на услуги по коррекции морщин путем проведения инвазивных процедур. Они отнесены к медицинским услугам, относятся к видам медицинской помощи по профилю «косметология» и подлежат обязательному лицензированию.

Это вскрылось только после ЧП - у клиентки салона после проведения процедур возникли проблемы со здоровьем, она отправилась в больницу. А потом и вовсе подала в суд.

В результате бизнес-леди и ее неквалифицированная работница возместили женщине затраты на процедуры - 10 тысяч рублей.

А суд назначил наказание - штраф в размере по 25 тысяч рублей каждой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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