В Вытегре косметические услуги оказывали с грубыми нарушениями
Желание лучше выглядеть довело вологжанку до больницы. Как сообщили в областном управлении следственного комитета, в Вытегре 31-летняя предпринимательница с октября по май 2018 года в своей парикмахерской оказывала услуги по медицинской косметологии.
Причем выполняла работы по наведению красоты работница, которая не имела медицинского образования и необходимых знаний. На некоторые услуги у салона просто не было лицензии. Например, на услуги по коррекции морщин путем проведения инвазивных процедур. Они отнесены к медицинским услугам, относятся к видам медицинской помощи по профилю «косметология» и подлежат обязательному лицензированию.
Это вскрылось только после ЧП - у клиентки салона после проведения процедур возникли проблемы со здоровьем, она отправилась в больницу. А потом и вовсе подала в суд.
В результате бизнес-леди и ее неквалифицированная работница возместили женщине затраты на процедуры - 10 тысяч рублей.
А суд назначил наказание - штраф в размере по 25 тысяч рублей каждой.
ИСТОЧНИК KP.RU