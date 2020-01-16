ПФР незаконно отказывал в пересчете выплат пенсионеру

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:22:51+03:00

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В Тотьме представители ПФР несколько раз отказывали деду в перерасчете выплат. Отчаявшись, тотьмич направился в суд.

Он намеревался получить доплату из-за большого стажа в сельском хозяйстве. Однако, рабочего стажа в сельском хозяйстве, по словам пенсионщиков, ему не хватало. Целых 6 лет, период с 1995 по 2001 г.г., был не учтен, хотя мужчина работал на с/х предприятии «Красные Шевденицы». При этом был официально трудоустроен, имелась запись в трудовой книжке - он числился рабочим.

Бюрократическая ошибка стоила деду не только нервов, но и части пенсии.

В результате он подал в суд, в Фонде срочно признали ошибку, попросили отозвать иск и тотьмичу оформили -таки нужную добавку к пенсии. Об э\том рассказывает пресс-служба судов Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU