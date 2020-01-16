Производство большеформатной березовой фанеры запустят в Вохтоге
В Вохтоге откроют новое высокотехнологичное производство большеформатной березовой фанеры, удовлетворяющей экспортным требованиям К 2020 году планируется выйти на мощность в 115 тыс. куб. метров в год. Компания «Питвуд» будет выпускать высококачественный продукт, а образовавшиеся древесные отходы полностью перерабатывать. 6 млрд руб инвестируют в этот проект. Для открытия объекта планируется трудоустроить 390 человек.
Вохтогский проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Предприятие станет самым крупным среди вологодских производителей березовой фанеры.
ИСТОЧНИК KP.RU