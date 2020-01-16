На территории ЧМК живет множество редких птиц

16 Янв. 2020 2020-01-16T11:51:06+03:00

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В Череповце орнитологи Дарвинского заповедника обнаружили большое количество редких видов птиц, которые обжились на территории металлургического комбината. Орланы, подорлики, множество редких уток, лебеди и тысячи гусей предпочитают обитать у золошламонакопителей.

Ученые проведи научно-исследовательскую работу при поддержке предприятия. Сотрудники природоохранной территории хотели бы продолжить развивать экотуризм. Они планируют создать новую экологическую тропу, которая пройдет через множество интересных мест, например, бывшую глухариную ферму.

ИСТОЧНИК KP.RU