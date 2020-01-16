2020-01-16T12:39:48+03:00
Общество

Мэрия Череповца раскрыла карты с новыми дорожными камерами видеофиксации

Всего появится 14 новых комплесов
Иван Чухнин
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Фото со страницы "ВКонтакте" Вадима Германова.Фото со страницы "ВКонтакте" Вадима Германова.
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14 систем фотовидеофиксации будут смонтированы в Череповце в начавшемся году.

Как сообщал портал Gorodche.ru, комплексы будут установлено в местах, где часто происходят ДТП.

Ранее шесть таких мест уже были озвучены:

Накануне Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что город направил в «Центр обеспечения региональной безопасности» заявку на установку еще 8 камер. Они будут расположены:

Как показывает практика, техника фиксации - мощное оружие против правонарушениях. Установленные на наиболее аварийно-опасных участках, они позволяют снизить количество ДТП практически до нуля.

Всего количество дорожных камер в 2020 году увеличится еще на 14 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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