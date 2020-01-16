Мэрия Череповца раскрыла карты с новыми дорожными камерами видеофиксации
14 систем фотовидеофиксации будут смонтированы в Череповце в начавшемся году.
Как сообщал портал Gorodche.ru, комплексы будут установлено в местах, где часто происходят ДТП.
Ранее шесть таких мест уже были озвучены:
Накануне Мэр Череповца Вадим Германов сообщил, что город направил в «Центр обеспечения региональной безопасности» заявку на установку еще 8 камер. Они будут расположены:
Как показывает практика, техника фиксации - мощное оружие против правонарушениях. Установленные на наиболее аварийно-опасных участках, они позволяют снизить количество ДТП практически до нуля.
Всего количество дорожных камер в 2020 году увеличится еще на 14 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU