2020-01-16T11:40:56+03:00
Общество

В поезде Москва-Архангельск поймали алиментщика

Иван Чухнин
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В пассажирском поезде «Москва-Архангельск» обнаружился алиментщик, который был объявлен в розыск более месяца назад.

Сотрудники транспортной полиции в пассажирском поезде сообщением «Москва-Архангельск» выявили 51-летнего жителя Вологодской области, который находился в розыске. За ним числился долг по алиментам. Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». По всей видимости, мужчина собирался скрыться в Архангельске.

Но до столицы Поморья он не доехал. Его путешествие прервали стражи порядка и передали инициаторам розыска, сообщила старший инспектор направления по связям со СМИ Вологодского ЛО МВД России на транспорте Ирина Смола

ИСТОЧНИК KP.RU

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