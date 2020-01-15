Грабитель вологодского супермаркета объявлен в розыск

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:24:06+03:00

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Сотрудники уголовного розыска по городу Вологде ищут подозреваемого в совершении грабежа. В одном из продуктовых супермаркетов на улице Герцена 27 декабря 2019 года неизвестный открыто похитил бутылку алкоголя. Сейчас полицейские пытаются установить личность и местонахождение неизвестного.

Мужчина на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы короткие темные, на лице щетина. Одет в черную зимнюю куртку с капюшоном, черные штаны и черные кроссовки.

Имеющим информацию о подозреваемом просьба обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Вологде: 8(8172) 76-31-15, 76-31-13, 76-31-36 или «02»

ИСТОЧНИК KP.RU