2020-01-15T19:07:30+03:00
Здоровье

В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест

Новое отделение работает на базе областной больницы на Пошехонском шоссе
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Пошехонском шоссе в Вологде закончен ремонт в отделении экстренной кардиологии. На базе областной больницы обустроены кабинеты для функциональной диагностики, ультразвуковых исследований, холтеровского мониторинга для диагностики нарушений ритма сердца. На открытие потрачено более 105 миллионов рублей.

В региональном сосудистом центре стоит самое современное оборудование, что позволят пациентам быстро восстановиться. Скоро заработает вторая ангиографическая система, позволяющая делать сложнейшие операции на сердце.

В отделение уже поступил первый пациент с шунтированием сердца. Средства Вологодчина получила из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здоровье».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель вологодского супермаркета объявлен в розыск
В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест
Череповчан просят опознать мошенника
Череповецкая Росгвардия похвасталась бронеавтомобилями
Вологжанин прыгнул в ледяную реку, чтобы уйти от полиции
В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража
В Вологде циркулируют опасные вирусы гриппа
Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом
Вологжанам обменяют старые елки на билет в ботанический сад
На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов
В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова
В Вологде муж избил жену на глазах у детей, а потом взялся за топор
7 вологжан потеряли деньги благодаря "добрым" людям
Вологжан призывают жаловаться на контактные зоопарки
15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи
Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту
У череповчанина пытались распродать сауну за долги