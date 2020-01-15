В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест
На Пошехонском шоссе в Вологде закончен ремонт в отделении экстренной кардиологии. На базе областной больницы обустроены кабинеты для функциональной диагностики, ультразвуковых исследований, холтеровского мониторинга для диагностики нарушений ритма сердца. На открытие потрачено более 105 миллионов рублей.
В региональном сосудистом центре стоит самое современное оборудование, что позволят пациентам быстро восстановиться. Скоро заработает вторая ангиографическая система, позволяющая делать сложнейшие операции на сердце.
В отделение уже поступил первый пациент с шунтированием сердца. Средства Вологодчина получила из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здоровье».
ИСТОЧНИК KP.RU