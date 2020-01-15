Череповчан просят опознать мошенника
Череповецкая полиция ищет пострадавших от рук 32-летнего мужчины. На данный момент его проверяют на причастность к нескольким фактам обмана граждан. УМВД по Череповцу сообщает, что уже несколько заявлений о мошеннических действиях поступило в один из отделов полиции.
Оперативникам удалось задержать подозреваемого по горячим следам. Полицейские устанавливают лиц, пострадавших от действий афериста. С информацией о противоправных действиях этого мужчины просят обратиться в ближайший отдел полиции, по телефонам в УМВД по Череповцу: (8202) 57-32-50, 67-14-01, 67-10-03 или «02».
ИСТОЧНИК KP.RU