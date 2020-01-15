Череповецкая Росгвардия похвасталась бронеавтомобилями

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:46:59+03:00

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Начальник управления Росгвардии по Вологодской области Сергей Иванов отметил, что череповецкий ОМОН - лучший отряд в Вологодской области. Для cherinfo экскурсию по автопарку провел командир Александр Лебедев. Пять видов спецавтомобилей поразят любого неравнодушного к технике.

Бронеавтомобиль "Тигр" (в центре фото) попал в город металлургов из Нижнего Новгорода. Он может выдержать взрыв килограмма тротила. Предустановлена система пожаротушения двигателя. Личный состав внутри находится в безопасности. Автомобиль используют, когда необходимо обезвредить вооруженного преступника.

Передвижной комплекс "Аракс" (левый на фото) содержит рентгенаппараты, глушилки радиосигналов и другое. Он предназначен для обнаружения и обезвреживания взрывчатых предметов и веществ. Его используют до 5 раз в месяц. Часто попадаются снаряды Второй мировой.

В наличии ОМОНа даже БТР (второй слева). Усиленный «Камаз» от «Спецтехмаша» (справа) используется для перевозки большого количества личного состава. Второй автомобиль справа - УАЗ Патриот.

ИСТОЧНИК KP.RU