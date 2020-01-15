2020-01-15T17:46:59+03:00
Общество

Череповецкая Росгвардия похвасталась бронеавтомобилями

Пять экземпляров спецтехники представил командир череповецкого ОМОН
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: http://www.cherinfo.ru
Изменить размер текста:

Начальник управления Росгвардии по Вологодской области Сергей Иванов отметил, что череповецкий ОМОН - лучший отряд в Вологодской области. Для cherinfo экскурсию по автопарку провел командир Александр Лебедев. Пять видов спецавтомобилей поразят любого неравнодушного к технике.

Бронеавтомобиль "Тигр" (в центре фото) попал в город металлургов из Нижнего Новгорода. Он может выдержать взрыв килограмма тротила. Предустановлена система пожаротушения двигателя. Личный состав внутри находится в безопасности. Автомобиль используют, когда необходимо обезвредить вооруженного преступника.

Передвижной комплекс "Аракс" (левый на фото) содержит рентгенаппараты, глушилки радиосигналов и другое. Он предназначен для обнаружения и обезвреживания взрывчатых предметов и веществ. Его используют до 5 раз в месяц. Часто попадаются снаряды Второй мировой.

В наличии ОМОНа даже БТР (второй слева). Усиленный «Камаз» от «Спецтехмаша» (справа) используется для перевозки большого количества личного состава. Второй автомобиль справа - УАЗ Патриот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель вологодского супермаркета объявлен в розыск
В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест
Череповчан просят опознать мошенника
Череповецкая Росгвардия похвасталась бронеавтомобилями
Вологжанин прыгнул в ледяную реку, чтобы уйти от полиции
В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража
В Вологде циркулируют опасные вирусы гриппа
Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом
Вологжанам обменяют старые елки на билет в ботанический сад
На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов
В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова
В Вологде муж избил жену на глазах у детей, а потом взялся за топор
7 вологжан потеряли деньги благодаря "добрым" людям
Вологжан призывают жаловаться на контактные зоопарки
15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи
Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту
У череповчанина пытались распродать сауну за долги