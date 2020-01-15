Вологжанин прыгнул в ледяную реку, чтобы уйти от полиции

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:07:15+03:00

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В Великом Устюге молодой человек попытался скрыться от полиции ночью в ледяной полынье. 20-летний парень убегал от росгвардейцев, которые прибыли на вызов очевидцев. Хулиган разбил несколько окон на первом этаже местной библиотеки, жилого дома и госучреждения. Завидев полицию, злоумышленник решил сбежать. Он находился в возбужденном состоянии и размахивал руками. Лучшей идеей ему показался прыжок в обледенелую реку. Очень холодная вода и намокшая одежда не дали бегуну провернуть идеальный план побега, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сотрудники правоохранительных органов выловили мужчину из воды, раздели и усадили в патрульный автомобиль. Задержанный сообщил, что накануне его арестовали за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде, поэтому он разозлился и поклялся отомстить, почему-то разбив в библиотеке окна. Прыгнуть в воду он решил спонтанно, о возможной смерти не подумал.

ИСТОЧНИК KP.RU