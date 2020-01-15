2020-01-15T16:05:16+03:00
Происшествия

В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража

12 единиц техники удалось спасти
Иван Чухнин
Поделиться:
Фото: портал Город Че.Фото: портал Город Че.
Изменить размер текста:

ЧП случилось вечером 14 января в Череповце. В кирпичном здании, что на улице Стройиндустрии, 13, находилось четыре гаражных бокса. Там и возник пожар.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, сигнал поступил в 20:12, через 6 минут на месте были пожарные, а на тушение ушло 3 с половиной часа.

Несмотря на усилия пожарных, выгорело 450 квадратных метров здания - 3 кирпичных бокса размером 24 на 15 м и железный гараж размером 6 на 15 метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, спасены 4 трактора и 8 легковых автомобилей. Собственником боксов является организация, арендатором двух крайних левых гаражей - частное лицо, но очаг возник в крайних правых боксах.

Внутри огнем уничтожена отделка и автомобили КИА, «Тойота» и «Хендай». Все они были не застрахованы.

Причина пожара неизвестна. Этим занимаются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель вологодского супермаркета объявлен в розыск
В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест
Череповчан просят опознать мошенника
Череповецкая Росгвардия похвасталась бронеавтомобилями
Вологжанин прыгнул в ледяную реку, чтобы уйти от полиции
В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража
В Вологде циркулируют опасные вирусы гриппа
Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом
Вологжанам обменяют старые елки на билет в ботанический сад
На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов
В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова
В Вологде муж избил жену на глазах у детей, а потом взялся за топор
7 вологжан потеряли деньги благодаря "добрым" людям
Вологжан призывают жаловаться на контактные зоопарки
15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи
Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту
У череповчанина пытались распродать сауну за долги