В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:05:16+03:00

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ЧП случилось вечером 14 января в Череповце. В кирпичном здании, что на улице Стройиндустрии, 13, находилось четыре гаражных бокса. Там и возник пожар.

Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, сигнал поступил в 20:12, через 6 минут на месте были пожарные, а на тушение ушло 3 с половиной часа.

Несмотря на усилия пожарных, выгорело 450 квадратных метров здания - 3 кирпичных бокса размером 24 на 15 м и железный гараж размером 6 на 15 метров.

Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, спасены 4 трактора и 8 легковых автомобилей. Собственником боксов является организация, арендатором двух крайних левых гаражей - частное лицо, но очаг возник в крайних правых боксах.

Внутри огнем уничтожена отделка и автомобили КИА, «Тойота» и «Хендай». Все они были не застрахованы.

Причина пожара неизвестна. Этим занимаются специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU