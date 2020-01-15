В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража
ЧП случилось вечером 14 января в Череповце. В кирпичном здании, что на улице Стройиндустрии, 13, находилось четыре гаражных бокса. Там и возник пожар.
Как сообщает единая дежурно-диспетчерская служба, сигнал поступил в 20:12, через 6 минут на месте были пожарные, а на тушение ушло 3 с половиной часа.
Несмотря на усилия пожарных, выгорело 450 квадратных метров здания - 3 кирпичных бокса размером 24 на 15 м и железный гараж размером 6 на 15 метров.
Как сообщили в ГУ МЧС по Вологодской области, спасены 4 трактора и 8 легковых автомобилей. Собственником боксов является организация, арендатором двух крайних левых гаражей - частное лицо, но очаг возник в крайних правых боксах.
Внутри огнем уничтожена отделка и автомобили КИА, «Тойота» и «Хендай». Все они были не застрахованы.
Причина пожара неизвестна. Этим занимаются специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU