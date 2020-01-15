В Вологде циркулируют опасные вирусы гриппа

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:49:36+03:00

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В Вологде начали циркулировать вирусы гриппа А(H1N1) (свиной) и B. За прошедшую неделю в областной столице зафиксировано 4 случая заболевания гриппом. Пострадавшие госпитализированы. Специалисты заявили, что эпидпорог превышен на 6%, но ситуация пока благоприятная. За гриппом ведется сигнальный надзор, берутся мазки у пациентов. С 6 по 12 января в Вологде 2017 человек обратились к врачам с симптомами ОРВИ. По всей Вологодской области заболевших за неделю насчитали более 6 тысяч.

Врачи не рекомендуют заниматься самолечением, а при первых симптомах советуют обращаться к специалистам. В образовательных учреждениях необходимо отсеивать заболевших учеников и проводить проветривания. В детских учреждениях Вологды установлены 500 рециркуляторов, которые проводят обеззараживание воздуха. В школе № 30 за состоянием учеников следит тепловизор.

ИСТОЧНИК KP.RU