2020-01-15T14:56:37+03:00
Происшествия

Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом

Велосипедист получил травмы
Иван Чухнин
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ДТП с участием велосипедиста произошло возле Ленинградского моста .

Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 14 января в 19:45 31-летний велосипедист ехал по прилегающей территории вдоль улицы Ленинградской со стороны железной дороги к улице Гончарной. Около дома № 2А/1 по улице Гончарной велосипедиста сбил автомобиль "Дэу Джентра", им управлял 37-летний водитель.

Велосипедист получил травмы. Врачи скорой после осмотра назначили ему амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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