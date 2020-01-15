Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом
Велосипедист получил травмы
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ДТП с участием велосипедиста произошло возле Ленинградского моста .
Как сообщили в городском отделе ГИБДД, 14 января в 19:45 31-летний велосипедист ехал по прилегающей территории вдоль улицы Ленинградской со стороны железной дороги к улице Гончарной. Около дома № 2А/1 по улице Гончарной велосипедиста сбил автомобиль "Дэу Джентра", им управлял 37-летний водитель.
Велосипедист получил травмы. Врачи скорой после осмотра назначили ему амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU