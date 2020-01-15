2020-01-15T14:44:35+03:00
Общество

Вологжанам обменяют старые елки на билет в ботанический сад

Экологическая акция «дЕльный круговорот» пройдет в ближайшую субботу на территории «Вологодской слободы»
Евдокия САХАРОВА
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Экоактивисты предлагают вологжанам сдать на переработку свои новогодние ели. Деревоперерабатывающий станок перемелет в щепки ненужные деревья. Продукты переработки передадут в зоопарки на подстилку для животных. Экологическая акция «дЕльный круговорот» состоится в субботу, 18 января. В подарок участникам организаторы сулят билеты в ботанический сад.

Мероприятие пройдет на территории «Вологодской слободы». Приглашаются все желающие без возрастных ограничений. Будет организована игровая зона, спортивная площадка, концерт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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