2020-01-15T14:19:52+03:00
Авто

На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов

Департамент дорожного хозяйства области бьет тревогу - в районах очень мало такси
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области с 1 января теперь за лицензию таксисты за один автомобиль будут платить 500 рублей, а не 1000.

Разрешение выдается на 5 лет. Машина должна быть в собственности, аренде или лизинге. Для работы таксистом необходимо платить налоги. Госпошлина за регистрацию в налоговой составляет 800 рублей. Работать можно по патентной налоговой системе или ЕНВД. В первом случае ставка налога составляет 6% от потенциально возможного дохода (например, в Череповце берут 6% от 180 тысяч рублей). При работе по ЕНВД необходимо платить 15% от вмененного дохода.

Законность работы таксующего можно проверить с помощью специального реестра по номеру машины или номеру перевозчика.

Чиновники рассказали, что в регионе больше всего таксистов зарегистрировано в Череповце, а вот в районах очень тяжелая ситуация - там такси почти нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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