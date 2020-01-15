На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов
В Вологодской области с 1 января теперь за лицензию таксисты за один автомобиль будут платить 500 рублей, а не 1000.
Разрешение выдается на 5 лет. Машина должна быть в собственности, аренде или лизинге. Для работы таксистом необходимо платить налоги. Госпошлина за регистрацию в налоговой составляет 800 рублей. Работать можно по патентной налоговой системе или ЕНВД. В первом случае ставка налога составляет 6% от потенциально возможного дохода (например, в Череповце берут 6% от 180 тысяч рублей). При работе по ЕНВД необходимо платить 15% от вмененного дохода.
Законность работы таксующего можно проверить с помощью специального реестра по номеру машины или номеру перевозчика.
Чиновники рассказали, что в регионе больше всего таксистов зарегистрировано в Череповце, а вот в районах очень тяжелая ситуация - там такси почти нет.
ИСТОЧНИК KP.RU