В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:53:22+03:00

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18 января в Шаламовском доме состоится вечер памяти Варлама Шаламова.

Вологжанин Валерий Еспипов, ведущий шаламовед, исследователь жизни и творчества писателя, автор книги о великом землякесообщил, что в Вологду обещали прибыть наследник авторских прав Шаламова, сын близкого друга писателя Ирины Сиротинской Александр Ригосик (Москва); историк Марк Головизнин (Москва); преподаватель Новой школы г. Москвы Виктор Симаков вместе с учениками.

Московские школьники пробудут в Вологде два дня. Они ознакомятся с местами, связанными с Шаломовым. Для них будут проведены уроки по темам, связанным с именем Варлама Шаламова.

Начало памятного мероприятия в Шаламовском доме в 15:00. Для входа необходимо купить музейный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU