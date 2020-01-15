2020-01-15T16:53:22+03:00
Общество

В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова

Иван Чухнин
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Фото: сайт shalamov.ruФото: сайт shalamov.ru
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18 января в Шаламовском доме состоится вечер памяти Варлама Шаламова.

Вологжанин Валерий Еспипов, ведущий шаламовед, исследователь жизни и творчества писателя, автор книги о великом землякесообщил, что в Вологду обещали прибыть наследник авторских прав Шаламова, сын близкого друга писателя Ирины Сиротинской Александр Ригосик (Москва); историк Марк Головизнин (Москва); преподаватель Новой школы г. Москвы Виктор Симаков вместе с учениками.

Московские школьники пробудут в Вологде два дня. Они ознакомятся с местами, связанными с Шаломовым. Для них будут проведены уроки по темам, связанным с именем Варлама Шаламова.

Начало памятного мероприятия в Шаламовском доме в 15:00. Для входа необходимо купить музейный билет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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