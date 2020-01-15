В Вологде муж избил жену на глазах у детей, а потом взялся за топор

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:43:00+03:00

ЧП произошло в минувшие выходные в Центральном переулке на краю города

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В одной из квартир Вологды на Центральном переулке зафиксирован факт домашнего насилия. 29-летний пьяный сожитель с особой жестокостью избил свою 33-летнюю гражданскую жену прямо на глазах детей. В какой-то момент он взял в руки топор и начал угрожать расправой. Сотрудники Росгвардии смогли задержать буйного мужчину.

Выяснилось, что это не первое избиение. Вологжанин неоднократно поднимал руку на свою сожительницу. Его передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU