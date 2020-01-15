2020-01-15T12:27:13+03:00
Общество

7 вологжан потеряли деньги благодаря "добрым" людям

"Добрые" люди избавили вологжан от накоплений
Иван Чухнин
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Только за сутки в Вологодской области в полицию обратились 7 пострадавших от мошенничества. За минувшие сутки в УМВД России по Вологодской области зарегистрировано 7 заявлений от жителей региона о различных видах дистанционных хищений денежных средств.

Обманом у них украдено свыше 700 тысяч рублей.

59-летнему жителю Сокола позвонили злоумышленники и сообщили о необходимости перевести средства с банковской карты на спецсчет, чтобы деньги были в безопасности.

Мужчина прислушался к доброму совету и потерял накопления.

Череповчанка 1974 г.р. попыталась оформить заявку на получение потребительского кредита. В этом ей помогли добрые посредники. Они убедили женщину перевести полученные средства на банковский счет.

Женщина послушалась и перевела деньги... мошенникам.

Череповчанки 1970 и 1977 г.р. попали в похожие ситуации. Им звонили добрые сотрудники службы безопасности одного из банков. Одна из женщин лишилась 82 тысяч рублей, вторая 102 тысяч рублей.

По всем заявлениям полицейские пытаются установить мошенников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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