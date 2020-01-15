2020-01-15T12:23:24+03:00
Общество

Вологжан призывают жаловаться на контактные зоопарки

На горячую линию можно сообщить о нарушениях, возникших при использовании животных в культурно-зрелищных целях
Евдокия САХАРОВА
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С 1 января 2020 года вступила в силу статья 15 Федерального закона РФ «Об ответственном обращении с животными…». Вологжанам предложили направлять свои претензии по вопросам обращения с животными на горячую линию по телефонам 8(8172) 72–04–98, 72–31–53.

Нововведение делает контактные зоопарки незаконными с начала года. Специалисты боятся, что владельцы могут с неоправданной жестокостью начать избавляться от "бывших работников". О любых проблемах при ликвидации бизнеса или нарушениях при использовании животных в культурно-зрелищных целях Россельхознадзор просит сообщать на горячую линию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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