15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи
В Вологодской области каждую третью среду месяца дни бесплатного посещения музеев. В этот раз счастливый день выпал на 15 января – Всемирный день музейного селфи. В рамках акции нужно поделится в соцсетях снимками в музеях или рядом с ними вместе с хэштегами #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Флешмоб проходит ежегодно с 2014 года.
Взрослым жителям Вологодчины для получения бесплатного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий прописку на территории области. Школьники и студенты при предъявлении студенческого билета или справки посещают вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.
Для свободного посещения открыты Вологодский музей-заповедник, Областная картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Полный список доступных музеев на сайте о культуре в Вологодской области.
ИСТОЧНИК KP.RU