15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Вологодской области каждую третью среду месяца дни бесплатного посещения музеев. В этот раз счастливый день выпал на 15 января – Всемирный день музейного селфи. В рамках акции нужно поделится в соцсетях снимками в музеях или рядом с ними вместе с хэштегами #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Флешмоб проходит ежегодно с 2014 года.

Взрослым жителям Вологодчины для получения бесплатного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий прописку на территории области. Школьники и студенты при предъявлении студенческого билета или справки посещают вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.

Для свободного посещения открыты Вологодский музей-заповедник, Областная картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Полный список доступных музеев на сайте о культуре в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU