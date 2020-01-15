2020-01-15T11:44:45+03:00
Звезды

15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи

Спешите поучаствовать во всемирной фотоакции!
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области каждую третью среду месяца дни бесплатного посещения музеев. В этот раз счастливый день выпал на 15 января – Всемирный день музейного селфи. В рамках акции нужно поделится в соцсетях снимками в музеях или рядом с ними вместе с хэштегами #MuseumSelfie и #МузейноеСелфи. Флешмоб проходит ежегодно с 2014 года.

Взрослым жителям Вологодчины для получения бесплатного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий прописку на территории области. Школьники и студенты при предъявлении студенческого билета или справки посещают вологодские музеи бесплатно независимо от места жительства.

Для свободного посещения открыты Вологодский музей-заповедник, Областная картинная галерея, Великоустюгский музей-заповедник и Белозерский областной краеведческий музей. Полный список доступных музеев на сайте о культуре в Вологодской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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