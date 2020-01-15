2020-01-15T11:25:54+03:00
Происшествия

Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту

Мужчина решил не останавливаться даже после угроз полиции открыть по нему стрельбу
Евдокия САХАРОВА
Поделиться:
--Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области
Изменить размер текста:

Под Вологдой на 13 км автодороги Вологда — Ростилово сотрудники ГИБДД заметили мужчину, двигающегося на снегоходе-мотобуксировщике по голому асфальту. Подозрительный субъект привлек внимание полиции. На требования остановиться он не реагировал. Наряд пустился в погоню за 40-летним жителем поселка Огарково. Нарушитель даже не притормозил, когда полицейские начали угрожать ему стрельбой.

Гонщика задержали и провели медосвидетельствование - алкометр показал 0,626 мг/л. На нетрезвого водителя составили протоколы по нескольким статьям: вождение в пьяном виде и невыполнение требований сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Грабитель вологодского супермаркета объявлен в розыск
В Вологде открылось отделение экстренной кардиологии на 30 мест
Череповчан просят опознать мошенника
Череповецкая Росгвардия похвасталась бронеавтомобилями
Вологжанин прыгнул в ледяную реку, чтобы уйти от полиции
В Череповце сгорели три иномарки и четыре гаража
В Вологде циркулируют опасные вирусы гриппа
Иномарка сбила велосипедиста под Ленинградским мостом
Вологжанам обменяют старые елки на билет в ботанический сад
На Вологодчине снизили в 2 раза стоимость лицензии для таксистов
В Вологде пройдет день памяти Варлама Шаламова
В Вологде муж избил жену на глазах у детей, а потом взялся за топор
7 вологжан потеряли деньги благодаря "добрым" людям
Вологжан призывают жаловаться на контактные зоопарки
15 января бесплатный вход в музеи Вологодчины и День музейного селфи
Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту
У череповчанина пытались распродать сауну за долги