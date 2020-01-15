Пьяный вологжанин удирал от полиции на снегоходе по голому асфальту

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:25:54+03:00

Мужчина решил не останавливаться даже после угроз полиции открыть по нему стрельбу

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Под Вологдой на 13 км автодороги Вологда — Ростилово сотрудники ГИБДД заметили мужчину, двигающегося на снегоходе-мотобуксировщике по голому асфальту. Подозрительный субъект привлек внимание полиции. На требования остановиться он не реагировал. Наряд пустился в погоню за 40-летним жителем поселка Огарково. Нарушитель даже не притормозил, когда полицейские начали угрожать ему стрельбой.

Гонщика задержали и провели медосвидетельствование - алкометр показал 0,626 мг/л. На нетрезвого водителя составили протоколы по нескольким статьям: вождение в пьяном виде и невыполнение требований сотрудников ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU