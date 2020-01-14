2020-01-14T22:25:24+03:00
Общество

У череповчанина пытались распродать сауну за долги

Мужчина накопил непогашенных счетов на 171 тысячу рублей
Евдокия САХАРОВА
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В Череповце судебные приставы пытались распродать сауну должника. Владелец заведения не оплатил налогов на 171 тысячу рублей. У череповчанина не оказалось другого имущества, кроме "парилки". После вручения судебными приставами требования на предоставления доступа в помещение для составления акта описи и ареста, мужчина моментально погасил задолженность.

Исполнительное производство в отношении неплательщика завершено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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