2020-01-14T18:15:35+03:00
Происшествия

Медведь-шатун пугал жителей Никольского района

Медведь не ушел в зимнюю спячку и был готов на все, чтобы найти себе пропитание
Евдокия САХАРОВА
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Охотникам Никольского района пришлось застрелить медведя-шатуна, который неоднократно выходил к местным деревням в поисках пропитания. Облохотдепартамент сообщил, что в конце декабря жители замечали медвежьи следы на снегу возле своих домов. Крупный хищник не ушел в спячку и теперь маялся голодом.

Было принято решение ликвидировать свалки пищевых отходов возле домов. Охотинспекторам не удалось отогнать медведя в лес, он ходил от одних деревень к другим. Бурый потапыч не приспособлен для выживания в суровое время года и пойдет на все, чтобы добыть себе еду, поэтому очень опасен. Хищнику было больше одного года, в реабилитационном центре его уже содержать нельзя. Мишку застрелили.

Жителей Вологодчины просят оперативно информировать органы власти обо всех случаях выхода диких животных к населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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