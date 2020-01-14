2020-01-14T16:56:16+03:00
Общество

Автомобилисты уничтожили спортивную лыжню в Череповце

Машины, вероятно, выехали из гаражей "покататься"
Евдокия САХАРОВА
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Автор: Маргарита ВершининаАвтор: Маргарита ВершининаФото: http://www.cherinfo.ru
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В Череповце автолюбители испортили лыжную трассу за гипермаркетом "Аксон". ЧП произошло 13 января около 17 часов. Очевидцы засняли на видео три легковых автомобиля и записали номера вандалов. Машины выехали на лыжню со стороны гаражей и превратили ее в мессиво, по которому тяжело бегать даже профессионалу.

Грязные колеи проходят через всю стартовую поляну, восстанавливать придется вручную лопатами. Лыжники поговорили с автомобилистами - они рассказали, что едут из Ильинского, помогали кому-то застрявшему на машине. За езду по стадиону они извинились и исчезли. А колеи остались. Участники спорткомитета хотят найти вандалов и заставить их восстановить трассу. Председатель сообщил, что впервые столкнулся с таким нахальством. Для нормализации разрушенного маршрута необходимо ждать снега, который ожидается в городе металлургов не раньше 20 января.

ИСТОЧНИК KP.RU

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