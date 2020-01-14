Тело полуторагодовалой девочки обнаружили в машине в Вологде

14 Янв. 2020 2020-01-14T16:17:17+03:00

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В областной столице 13 января в машине ИЖ, стоящей у проходной хлебозавода, в детской люльке обнаружили тело 1,5-годовалой девочки. Автомобиль находился во 2-м Турундаевском переулке. В убийстве ребенка подозревается ее 28-летний отец.

Труп покрыт кровоподтеками и ссадинами, свидетельствующими о насильственной причине смерти. Медики установили, что девочка погибла от закрытой черепно-мозговой травмы. Следователям удалось выяснить, что уже мертвого ребенка в Вологду привез ее отец из села Шуйское Междуреченского района. Полицейские предполагают, что 11 января пьяный подозреваемый стукнул свою малолетнюю дочь по голове и ушел из дома. Позже, жена сообщила ему, что ребенок погиб. Тогда мужчина забрал тело и увез.

Мать девочки тоже оказалась избитой. Известно, что в семье есть и другие несовершеннолетние дети. Сейчас специалисты проверяют их условия жизни и воспитания, а также чиновников, ответственных за профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU